хутор Поженки, хутор Поженки, Обольская волость, Городокский уезд (на 1906) — Familio

Поженки

Обольская волость, Городокский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Городокский уезд, Обольская волость
43ПоженкидеревняРогов, ручейОбольского, православногоОбольское сельское общество14
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