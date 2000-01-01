станица Станица 1-я, Б. Тулунский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Станица 1-я

Б. Тулунский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Куйтунская волость
118Покровская ст.крестьяне20
118Покровская ст.поселенцы11
118Покровская ст.казаки1

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Б. Тулунский округ, Куйтунский район, Кресто-Воздвиженский сельсовет
Покровская56станицар. Иля 1861277784161Русские107107212133

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