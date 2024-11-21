деревня Мроткино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Мроткино

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О наделении крестьянина д. Мроткино, Городенской волости, Лужского уезда, М. Романова полевой землей. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
О выдаче данной крестьянину с. Мроткина, Городенской волости, Лужского уезда, Н. Аверьянову на участок усадебной земли. 1895 г. // Центральный государственный исторически Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1995Мроткино, пог.при р. Удрайке.2626247378Церковь православная.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
57872Мроткинодеревня58°39'00"30°16'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение
49603402256д Мроткинодеревня

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