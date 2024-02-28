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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1386Озера, погост.при р. Желче.3633247Церковь православная. Ярмарок 2.Показать скан
1387Озерская Слобода, д. каз.при р. Желче.4033174045Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
170. Озерская Слобода, деревня бывшая государственная, при реке Желге, дворов 27, жителей 134, ярм. 1 и 21 октября.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Озерская Слобода д.384 стан38136 участок17город Гдов.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
423047Озерадеревня58°25'с.ш.27°56'в.д.O-35-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58608432206д Озерадеревня