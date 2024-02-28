деревня Малые-Жджарки, деревня Малые-Жджарки, Владимирский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Малые-Жджарки

Владимирский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Заболотецкая волость
215. Жджоры, село бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 49, жителей 487, церковь православная, питейный дом
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