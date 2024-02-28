село Ямашурма, село Ямашурма, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Ямашурма

Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
37Ямашурма, д. каз.при рч. Ямашурминке.4220143663608Мечетей магометанских 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Чепчуговская волость
284. Ямашурма, деревня бывшая государственная, дворов 203, жителей 1447, 2 мечети, 2 школы

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Чепчуговская волость
Ямашурма, Чепчуговскойтатары1986
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Высокогорский район
190144Ямашурмасело55°58'49°36'N-39-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский муниципальный район, Ямашурминское сельское поселение
92622485101с Ямашурмасело
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