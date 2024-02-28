село Нугуманово, село Нугуманово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Нугуманово

Кунашакский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Челябинской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1206Нугумакова (Нугманова, Салимова, Черекульмяк, Сирикульмяк), д. башк.при оз. Черекульмяке.4040109360305Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Султаевская волость
1061. Нугуманова (Салимова, Нугманова, Черекульмяк, Сирикульмяк), деревня бывшая владельческая, при озере Сирикульмяке, дворов 124, жителей 813, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Кунашакский район
669724Нугумановосело55°29'00"61°48'00"N-41-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Кунашакский муниципальный район, Муслюмовское сельское поселение
75636450121с Нугумановосело
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