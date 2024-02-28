село Комарево, село Комарево, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Комарево

Арсеньевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Белевский уезд
1274Сергиевское (Комарево), с. вл.при рч. Исте.352230172209Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Белевский уезд
С. Комарово с 3 дер.17Вал. Серг. Князев3913688

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Белевский уезд, Полянская волость
308. Сергиевское (Комарово), село бывшее владельческое, при речке Исте, дворов 50, жителей 366, церковь православная, ярмарка 25-го септ.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Арсеньевский район
7516Комаревосело53°32'с.ш.36°23'в.д.N-37-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Арсеньевский муниципальный район, Манаенское сельское поселение
70604465196с Комаревосело
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