деревня Сторожево, деревня Сторожево, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Сторожево

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2309Сторожево, д.при р. Ояти.42½49½61117
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Горская волость
446. Сторожево, село бывшее владельческое, при реке Ояти, дворов 7, жителей 40, церковь православная
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