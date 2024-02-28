деревня Ульяновка, деревня Ульяновка, Измалковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Ульяновка

Измалковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Липецкой области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
1965Ульяновка, д. вл.при рч. Лакотцах.353394445
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Измалковский район
108611Ульяновкадеревня52°52'00"37°53'00"N-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Измалковский муниципальный район, Сельское поселение Лебяженский сельсовет
42627420196д Ульяновкадеревня
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