село Вязовое, село Вязовое, Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Вязовое

Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3017Большие Щигры (Вязовое), с. каз. и вл.при рч. Вязовой.51228912211338Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Никитская волость
1288. Щигры (Вязовое), село бывшее владельческое и государственное, дворов 275, жителей 2023, церковь православная, 2 школы

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Щигровский уезд, Никитская волость
Большия ИЦигры село319011808Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 7.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Курская губерния, Щигровский уезд
село Вязовое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Щигровский район
50336Вязовоесело51°54'36°57'M-37-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Щигровский муниципальный район, Сельское поселение Вязовский сельсовет
38650408101с Вязовоесело
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