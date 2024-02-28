деревня Кожинская, деревня Кожинская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кожинская

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по отношению канцелярии о принятии прошений доверенных крестьян дер. Кожинской Мосеевской волости Ивана и Савватия Новоселовых о снижении выкупных платежей за выделе Показать все
Прялка, Начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Прялка, Конец XIX-начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Прялка, Начало XX в. Источник: goskatalog.ru

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9332Кожинская, д. каз.при рч. Чертежнице.349130112107
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Мосеевская волость
1340. Кожинская, деревня бывшая государственная, при речке Чертежнице, дворов 34, жителей 238, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Мосеевская волость
1010КожинскаяКулойское.Воскресенскийбывшие государственные34653155154

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
36068Кожинскаядеревня60°10'с.ш.42°20'в.д.P-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Мосеевское сельское поселение
19646436161д Кожинскаядеревня
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