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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению канцелярии о принятии прошений доверенных крестьян дер. Кожинской Мосеевской волости Ивана и Савватия Новоселовых о снижении выкупных платежей за выделе Показать все
Прялка, Начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Прялка, Конец XIX-начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Прялка, Начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9332Кожинская, д. каз.при рч. Чертежнице.349130112107Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1340. Кожинская, деревня бывшая государственная, при речке Чертежнице, дворов 34, жителей 238, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1010КожинскаяКулойское.Воскресенскийбывшие государственные34653155154
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36068Кожинскаядеревня60°10'с.ш.42°20'в.д.P-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646436161д Кожинскаядеревня