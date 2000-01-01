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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году
№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Деревня Киррефер5--43ГольденбекГольденбекВанамойзское волостное училище.
1842.0Деревня Киррефер27758142ЛеальскийКирреферДве лавки III р.
1843.0Пасторат Киррефер с 3 бобыльскими участками223-43ЛеальскийКиррефер
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
село Кирбла4269719
Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года
НазваниеТип
Kirbla külaküla