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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2390Поповка, с. вл.при р. Псле.573467315368Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
458. Поповка, село бывшее государственное и владельческое, при рр. Хороле и Псле, дворов 142, жителей 1039, церковь православная, питейный дом, лавка, 14 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
7.0Поповка селоПоповское козаков20557194—137169204373
7.0Поповка селоПоповское крестьян собственников20557470—166208228436
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18008Попівкаселор-н Глобинськийсільрада Федорівська