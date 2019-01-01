село Татарщино, село Татарщино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Татарщино

Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
160Покровское (Татарщино), с. вл.при р. Керше.401993396410Церковь православная 1. Завод винокуренный. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
С. Покровское, Татарщина тож12И. Н. Шатилов11128
С. Покровское, Татарщина тож12И. Н. Шатилов11128
С. Покровское (Татарщино)28Медведевы1031623
С. Покровское (Татарщино)28Медведевы1031623
С. Покровское, Татарщина тож66Н. А. Коноплин138735
С. Покровское, Татарщина тож66Н. А. Коноплин138735

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Татарщинская волость
167. Покровское (Татарщина), село бывшее владельческое, при речке Керше, дворов 129, жителей 982, волостное правление (уездный город в 40 верстах), винокуренный завод

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Татарщинская волость
село Татарщино«Бондарское» п.-тел. отделение4214

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Татарщинская волость
село Татарщина

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Рассказовский район
77265Татарщиносело52°50'42°01'N-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Рассказовский муниципальный район, Сельское поселение Татарщинский сельсовет
68628470101с Татарщиносело
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