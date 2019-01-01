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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
160Покровское (Татарщино), с. вл.при р. Керше.401993396410Церковь православная 1. Завод винокуренный. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
С. Покровское, Татарщина тож12И. Н. Шатилов111—28
С. Покровское, Татарщина тож12И. Н. Шатилов111—28
С. Покровское (Татарщино)28Медведевы1031623
С. Покровское (Татарщино)28Медведевы1031623
С. Покровское, Татарщина тож66Н. А. Коноплин138735
С. Покровское, Татарщина тож66Н. А. Коноплин138735
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
167. Покровское (Татарщина), село бывшее владельческое, при речке Керше, дворов 129, жителей 982, волостное правление (уездный город в 40 верстах), винокуренный завод
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Татарщино«Бондарское» п.-тел. отделение4214
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Татарщина
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
77265Татарщиносело52°50'42°01'N-38-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68628470101с Татарщиносело