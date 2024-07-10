агрогородок Юрьево, Смолевичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Юрьево

Смолевичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Юрьевская волость
274. Юрьево, село бывшее владельческое, при реке Усаже, дворов 31, жителей 366, волостное правление 3 ц. пр., часовня, больница шк. В 14 верстах — усадьба Гоневичи, церко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Борисовский уезд, Юрьевская волость
село Юрьево662783356815330634026708170

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Юрьевская волость
Юрьево, село6608721928

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Смолевичский район, Усяжский сельсовет
аг. Юрьево231

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