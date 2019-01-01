деревня Плоское, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Плоское

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Верховско-Вольская волость
1044. Плоское, село бывшее владельческое, при реке Колпе, дворов 19, жителей 87, церковь православная

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Вехровско-Вольская волость
80Плосское (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Плоссковского общества и зем. А. Попова2447817415516651+земледелиелесные заработки Сомино-Борисовосудский тракт. река Колп. Церковь, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
36651Плоскоедеревня59°44'с.ш.35°42'в.д.O-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Борисовское сельское поселение
19605408371д Плоскоедеревня

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