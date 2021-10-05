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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
59. Малые Белевичи, село бывшее владельческое, при реке Печеринке, дворов 23, жителей 206, церковь православная, постоялый двор
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
39Село Мал. БелевичипроселочнойколодцеМало-Белевичск. сол. общ. 55 2184 9186 10Белевичского пр. 3548
40Хут. Мал. Белевичипроселочнойр. Печеркемещ. И. и Т. Федковичам и др. п. 51213Светилов. р.-кат3548
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Малые Белевичи55
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Малые Белевичи48