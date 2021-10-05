деревня Малые Белевичи, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Малые Белевичи

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Городищенская волость
59. Малые Белевичи, село бывшее владельческое, при реке Печеринке, дворов 23, жителей 206, церковь православная, постоялый двор

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Городищенская волость
39Село Мал. БелевичипроселочнойколодцеМало-Белевичск. сол. общ. 55 2184 9186 10Белевичского пр. 3548
40Хут. Мал. Белевичипроселочнойр. Печеркемещ. И. и Т. Федковичам и др. п. 51213Светилов. р.-кат3548

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Семукачский сельсовет
д Малые Белевичи55

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Семукачский сельсовет
д. Малые Белевичи48

Мы используем куки для улучшения работы сайта.