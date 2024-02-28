деревня Гречковка, деревня Гречковка, Черкасский уезд, Киевская губерния (на 1886) — Familio

Гречковка

Черкасский уезд, Киевская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Черкасский уезд, Яблоновская волость
1449. Гречковка, деревня бывшая владельческая, при реке Тясьмине, дворов 100, жителей 512, питейный дом, лавка, ветряная мельница
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