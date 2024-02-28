деревня Даумантай, деревня Даумантай, Anykščių rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Даумантай

Anykščių rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Вилкомирский уезд, Коварская волость
Довмонты, деревня84122521625
Вилкомирский уезд, Оникштынская волость
Довмонты, селение842529999

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Anykščių rajono savivaldybė, Kavarsko seniūnija
Daumantų k.
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