Ходеевщина
Ляцкая волость, Лидский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ходеевщизна, ф. (кн. Друцкаго-Любецкого), жит. 37 (16 м. 21 ж.), дес. 108, у. гор. 68 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Гродно 47 в.