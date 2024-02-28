село Васильчинино, село Васильчинино, Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Васильчинино

Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8649Васильчинино, с.при рч. Нозоге.552936111111Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Игнатовская волость
241. Васильчикино, село бывшее владельческое, при реке Нозоге, дворов 22, жителей 128, церковь православная, 2 часовни, кузница

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Игнатовская волость
Васильчинино с.рч. НозагаСереда-Острецово65392094272114ветр. м.По волости мужчины-промышленники составляют 36,93% всего населения в возрасте от 9 до 60 л.; % фабричных мужчин к поселению в том же возрасте — 20,86% (80,44% всех промыш Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Приволжский район
5219Васильчининосело57°13'41°24'O-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
24620440106с Васильчининосело
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