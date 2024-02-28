посёлок Александровка, посёлок Александровка, Королевская волость, Витебский уезд (на 1906) — Familio

Александровка

Королевская волость, Витебский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Королевской волости

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Королевская волость
133Козловка, или Александровкапоселокколодецн/дКузьминым, мещанам, старообр.3
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close