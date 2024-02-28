деревня Малюшино, деревня Малюшино, Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Малюшино

Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Палужская волость
601. Мамошина, деревня бывшая владельческая, дворов 65, жителей 437, церковь православная кладб., постоялый двор

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Палужская волость
3Дер. МалюшинпроселочнойручьеМалюшинск. с. о. 104347359Палужского пр. 12239

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Краснопольский район, Турьевский сельсовет
д Малюшино56

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Краснопольский район, Турьевской сельсовет
д. Малюшино51
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