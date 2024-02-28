деревня Листвянка, деревня Листвянка, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Листвянка

Куйтунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Кимильтсйская волость
101Листвянская д.крестьяне и поселенцы604

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Куйтунский район
328467Листвянкадеревня54°14'101°44'N-47-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Иркутское сельское поселение
25622425106д Листвянкадеревня
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