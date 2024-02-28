город Люботин, город Люботин, Харківська область (на 2018) — Familio

Люботин

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Валковский уезд
784Люботин, слобода каз.при рч. Люботине.282861912981413Церковь православная 1. Училище. Волостное правление. Ярмарок 2. Базары. Этапная станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Валковский уезд, Люботинская волость
198. Люботин, слобода бывшая владельческая и государственная, при речке Люботинке, дворов 505, жителей 2507, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь пра Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Валковский уезд, Люботинская волость
слобода Люботин
Харьковская губерния, Валковский уезд
посел. Люботин

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23230Люботинмістомісто обласного підпорядкування, центр міської радиЛюботинська міська рада
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