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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
784Люботин, слобода каз.при рч. Люботине.282861912981413Церковь православная 1. Училище. Волостное правление. Ярмарок 2. Базары. Этапная станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
198. Люботин, слобода бывшая владельческая и государственная, при речке Люботинке, дворов 505, жителей 2507, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь пра Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Люботин
посел. Люботин
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-23230Люботинмістомісто обласного підпорядкування, центр міської радиЛюботинська міська рада