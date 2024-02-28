деревня Акишино, деревня Акишино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Акишино

Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению Степана Дмитриевича Шаронова, доверенного от крестьян дер. Акишино Никольской волости Ярославского уезда временнообязанных князю Сергею Михайловичу Голиц Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
174Акишино, д. вл.при пруде.208227466
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость
573. Акишино, деревня бывшая владельческая, дворов 21, жителей 116, токарн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Никольская волость
д. АкишиноVII. Сеславинское общество374034Сеславино-Христорождественский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
387580Акишинодеревня57°27'с.ш.40°03'в.д.O-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Туношенское сельское поселение
78650495106д Акишинодеревня
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