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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению Степана Дмитриевича Шаронова, доверенного от крестьян дер. Акишино Никольской волости Ярославского уезда временнообязанных князю Сергею Михайловичу Голиц Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
174Акишино, д. вл.при пруде.208227466Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
573. Акишино, деревня бывшая владельческая, дворов 21, жителей 116, токарн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. АкишиноVII. Сеславинское общество374034—Сеславино-Христорождественский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387580Акишинодеревня57°27'с.ш.40°03'в.д.O-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78650495106д Акишинодеревня