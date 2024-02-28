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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3034Сипава (Сипаева, Сипавская), дер.при рч. Сипавке.821881262229Кузница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
774. Синовка (Синава), деревня бывшая государственная, при речке Синавке, дворов 109, жителей 645
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
12) д. Сипава на р. Сипавке, зем. шк., распл.Сипавское общество156445473Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские8712
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91896Сипавскоесело56°16'с.ш.61°55'в.д.O-41-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000391с Сипавскоесело