деревня Кузнечиха, деревня Кузнечиха, Харовский район, Северный край (на 1931) — Familio

Кузнечиха

Харовский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Петряевской волости
Дело по сообщению Вологодской казенной палаты о поступлении особого взноса 590 руб. за отчужденную землю из владения крестьян дер. Кузнечихи Петряевской волости Кадниковс Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4839Кузнечиха, д. вл.при рч. Гороховке.996151714
Показать скан

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Петряевская волость
2618КузнечихаКуреяновск.Михаило-АрхангельскийМежакова871112330

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Пундужская волость
Кузнечиха144763деревняРусские8202141

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Харовский район, Разинский сельсовет
Кузнечиха (колхоз) 6387деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24,5 км. Летнее: —.Зимнее: 104,5 км. Летнее: —.88
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close