село Великая Рублевка, село Великая Рублевка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великая Рублевка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Богодуховский уезд
750Рублевка, сл. вл.при р. Мерле.603081821992800Церквей православных 2. Ярмарок 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Рублевская волость
166. Рублевка, слобода бывшая государственная, при речке Мерле, дворов 998, жителей 5086, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 3 церкви православные, школа, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Рублевская волость
село Рублевка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18451Велика Рублівкаселоцентр сільської радир-н Котелевськийсільрада Великорублівська
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