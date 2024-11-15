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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3261Киргишан (Киргишанская крепость), сел.при рч. Киргишане.99станов. кварт.189551577Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция. Этап.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1025. Киргишанское (Киргишанская крепость), село бывшее государственное, при речке Киргишане, дворов 224, жителей 1070, волостное правление (уездный город в 98 верстах), Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Киргишанское22732655122264767413212
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Киргишанское, на р. Киргишане, прав. церк., зем. шк., вол. правл., рас.Киргишанское общество316885888Бывшие государственныеПравославныеРусские98—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701087Киргишанысело56°50'с.ш.59°10'в.д.O-40-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65759000121с Киргишанысело