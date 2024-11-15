село Киргишаны, Бисертский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Киргишаны

Бисертский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3261Киргишан (Киргишанская крепость), сел.при рч. Киргишане.99станов. кварт.189551577Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция. Этап.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Киргишанская волость
1025. Киргишанское (Киргишанская крепость), село бывшее государственное, при речке Киргишане, дворов 224, жителей 1070, волостное правление (уездный город в 98 верстах), Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Киргишанская волость
село Киргишанское22732655122264767413212

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Киргишанская волость
1) с. Киргишанское, на р. Киргишане, прав. церк., зем. шк., вол. правл., рас.Киргишанское общество316885888Бывшие государственныеПравославныеРусские98

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Нижнесергинский район
701087Киргишанысело56°50'с.ш.59°10'в.д.O-40-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Бисертский
65759000121с Киргишанысело

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