село Кончанско-Суворовское, Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Кончанско-Суворовское

Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Кончанская волость
218. Кончанское, погост бывший владельческий, дворов 45, жителей 284, волостное правление (уездный город в 33 верстах), церковь православная, обывательская станция, лавка Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Кончанская волость
село Кончанское2931163957746270628805586[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Кончанская волость
29Кончанское (с.)3-го стана, 2-го зем. уч.1-го Кончанского535314115229333+4земледелиеземск. почтовый тракт.озеро Шерегодро.Земская школа, волостное правление, земская конная станция, фельдшерский пункт, хлебо-запасный магазин, 3 мелочные лавки, казенная винная лавка, 2 чайные, дом. церк. кн. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
62701Кончанско-Суворовскоесело58°39'00"34°04'00"O-36-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Кончанско-Суворовское сельское поселение
49606428101с Кончанско-Суворовскоесело

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