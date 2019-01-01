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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
218. Кончанское, погост бывший владельческий, дворов 45, жителей 284, волостное правление (уездный город в 33 верстах), церковь православная, обывательская станция, лавка Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Кончанское2931163957746270628805586[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
29Кончанское (с.)3-го стана, 2-го зем. уч.1-го Кончанского535314115229333+4земледелие—земск. почтовый тракт.озеро Шерегодро.Земская школа, волостное правление, земская конная станция, фельдшерский пункт, хлебо-запасный магазин, 3 мелочные лавки, казенная винная лавка, 2 чайные, дом. церк. кн. Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62701Кончанско-Суворовскоесело58°39'00"34°04'00"O-36-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49606428101с Кончанско-Суворовскоесело