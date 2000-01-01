село Мордовский Качим, село Мордовский Качим, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Мордовский Качим

Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
305Мордовский Качим, с. каз.при руч. Качиме.7238235630669Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Шугуровская волость
183. Мордовский Качим, село бывшее государственное, при речке Качимке, дворов 254, жителей 1373, церковь православная, овчинный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Сосновоборский район
47467Мордовский Качимсело53°23'46°39'N-38-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Сосновоборский муниципальный район, Сельское поселение Шугуровский сельсовет
56657437102с Мордовский Качимсело
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