село Подъячевка, Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Подъячевка

Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1339Подъячевка (Воскресенское, Феоктистовка), с. вл.при р. Ельне.3510116401400Церковь православная 1. Фабрика суконная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Старо-Тукшумская волость
830. Подъячевка (Воскресенское), село бывшее владельческое, при речке Тукшуме, дворов 98, жителей 644, церковь православная, суконная фабрика

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Старо-Тукшумско-Кротковская волость
240Подъячевка, село, при ррч. Тукшуме и Эльке; н. р.7836174520600

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Шигонский район
57777Подъячевкасело53°44'с.ш.48°33'в.д.N-39-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Шигонский муниципальный район, Сельское поселение Береговой
36650416121с Подъячевкасело

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