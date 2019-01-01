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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1339Подъячевка (Воскресенское, Феоктистовка), с. вл.при р. Ельне.3510116401400Церковь православная 1. Фабрика суконная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
830. Подъячевка (Воскресенское), село бывшее владельческое, при речке Тукшуме, дворов 98, жителей 644, церковь православная, суконная фабрика
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
240Подъячевка, село, при ррч. Тукшуме и Эльке; н. р.7836174520600
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57777Подъячевкасело53°44'с.ш.48°33'в.д.N-39-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36650416121с Подъячевкасело