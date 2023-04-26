посёлок Ясиновка, 2-й Донской округ (на 1915) — Familio

Ясиновка

2-й Донской округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ
4956Ясиновский поселок, на войск. зем. 16 отд., при балке Гнилой30180169673208555

Мы используем куки для улучшения работы сайта.