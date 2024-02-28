село Мгудзырхуа, село Мгудзырхуа, Гудаутский район (на 2016) — Familio

Мгудзырхуа

Гудаутский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Мгәыӡырхәа, მგუძირჰაა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гудаутский район, Мгудзырхвский сельсовет
село Мгудзырхва2203220852

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гудаутский район
с. Мгудзырхуа220852
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