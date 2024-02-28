деревня Новоалтыбаево, деревня Новоалтыбаево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новоалтыбаево

Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1680Ново-Кангильдина, деревня.при рч. Уе.556737103124Тп. — Тканье кулей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Калмыковская волость
735. Ново-Кангильдино (Бшпкулык), деревня бывшая государственная, при речке Уе, дворов 40, жителей 200, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Калмыковская волость
23Ново-Алтыбай, д. на прос. дор., при реч. Шулье, мел.631833120112Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бураевский район
521434Новоалтыбаеводеревня55°46'00"55°01'00"N-40-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бураевский муниципальный район, Сельское поселение Челкаковский сельсовет
80618446106д Новоалтыбаеводеревня
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