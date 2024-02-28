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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1680Ново-Кангильдина, деревня.при рч. Уе.556737103124Тп. — Тканье кулей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
735. Ново-Кангильдино (Бшпкулык), деревня бывшая государственная, при речке Уе, дворов 40, жителей 200, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
23Ново-Алтыбай, д. на прос. дор., при реч. Шулье, мел.631833120112Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521434Новоалтыбаеводеревня55°46'00"55°01'00"N-40-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80618446106д Новоалтыбаеводеревня