село Донская Слобода, село Донская Слобода, Изосимовская волость, Козловский уезд (на 1911) — Familio

Донская Слобода

Изосимовская волость, Козловский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1287Донская Слобода, с. каз. и вл.при р. Лесном Воронеже.248160553598Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Изосимовская волость
557. Донская, слобода бывшая государственная, при реке Лесн. Воронеже, дворов 229, жителей 1183, церковь православная, школа, кирпичный завод

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Изосимовская волость
село Донская-Слобода«Козловская» п.-т. кон.33
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