деревня Уфимское, деревня Уфимское, Тихоновская волость, Иманский уезд (на 1912) — Familio

Уфимское

Тихоновская волость, Иманский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Приморского края

Список населённых мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Иманский уезд, Тихоновская волость
14Дер. Уфимское19073195821773
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