деревня Слободка, деревня Слободка, Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Слободка

Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело об утверждении упрощенного плана хозяйства на лесную дачу Трухино с пустошами Глухановой и Поповкой Угличского уезда, купленную на сруб крестьянином деревни Слободка Показать все
Дело по иску крестьян дер. Слободки Курбской волости Ярославского уезда к обществу крестьян дер. Дулепово об изъятии из владения ответчиков 66 десятин земли незаконно ими Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
699Студеная Слободка, д. каз.при рч. Курбице, прудах и колодцах.272226682
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Курбская волость
д. СлободкаXV. Слободское общество819527Курбский, Спасской церкви приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
387053Слободкадеревня57°32'с.ш.39°29'в.д.O-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Курбское сельское поселение
78650440261д Слободкадеревня
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