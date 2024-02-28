село Кривцово-Плота, село Кривцово-Плота, Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Кривцово-Плота

Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2657Кривцова Плота, с. вл.при руч. Плоском.307180612660Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Кудиновская волость
788. Кривцова Плота, село бывшее государственное, дворов 233, жителей 1585, церковь православная, 2 лавки, торжок 5-го октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Должанский район
63918Кривцово-Плотасело52°10'с.ш.37°30'в.д.N-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Должанский муниципальный район, Кудиновское сельское поселение
54615410111с Кривцово-Плотасело
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