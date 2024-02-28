деревня Михничи, деревня Михничи, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Михничи

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Кревской волости

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Кревская волость
Михневичи, з., жит. 22 (13 м. 9 ж.), дес. 26, у. гор. 24 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Сморгонь 15 в.
Михничи, д., жит. 27 (15 м. 12 ж.), дес. 51, у. гор. 22 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Сморгонь 17 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Залесский сельсовет
д Михничи12

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Залесский сельсовет
д. Михничи13
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close