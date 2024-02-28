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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2408Караболка, дер.при рч. Караболке.1105527010081019Мечеть 1. Волостное правление. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
452. Караболка, деревня бывшая государственная, при речке Караболке, дворов 317, жителей 1902, волостное правление (уездный город в 110 верстах), мечеть, базар
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) д. Караболка, на р. Караболке, мечеть, еженед. базар по пятницам, распл.Карабольское общество62816971634СобственникиМагометанеМещеряки110—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Караболка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
324586Татарская Караболкасело55°57'00"61°11'00"N-41-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75636440146с Татарская Караболкасело