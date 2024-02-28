село Татарская Караболка, село Татарская Караболка, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Татарская Караболка

Кунашакский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2408Караболка, дер.при рч. Караболке.1105527010081019Мечеть 1. Волостное правление. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Карабо льская волость
452. Караболка, деревня бывшая государственная, при речке Караболке, дворов 317, жителей 1902, волостное правление (уездный город в 110 верстах), мечеть, базар

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Карабольская волость
1) д. Караболка, на р. Караболке, мечеть, еженед. базар по пятницам, распл.Карабольское общество62816971634СобственникиМагометанеМещеряки110

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Карабольская волость
село Караболка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Кунашакский район
324586Татарская Караболкасело55°57'00"61°11'00"N-41-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Кунашакский муниципальный район, Куяшское сельское поселение
75636440146с Татарская Караболкасело
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