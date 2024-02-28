деревня Толстые, деревня Толстые, Серебряные Пруды, Московская область (на 2019) — Familio

Толстые

Серебряные Пруды, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Толстые Толстовской вол. Веневского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1532.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Толстые Толстовской вол. Веневского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1533.
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Толстые Толстовской вол. Веневского у. (списки домохозяев прилагаются). 1914 Показать все
План на участок культурно-показательного поля при с. Толстые Толстовской вол. Веневского у. 1918 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 6. Дело 635.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Веневский уезд
1406Толстые, с. вл.при р. Осетре.23станов. кварт.53253246Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Веневский уезд
С. Толстые и Прудицы11Пав. Ал. Евреинов146228

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Веневский уезд, Толстовская волость
388. Толстые, село бывшее владельческое, при речке Осетре, дворов 58, жителей 444, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, школа, овчинный Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Веневский уезд, Толстовская волость
село Толстое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, рабочий посёлок Серебряные Пруды
46424Толстыедеревня54°29'с.ш.38°32'в.д.N-37-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Серебряные Пруды
46772000466д Толстыедеревня
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