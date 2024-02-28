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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Толстые Толстовской вол. Веневского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1532.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Толстые Толстовской вол. Веневского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1533.
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Толстые Толстовской вол. Веневского у. (списки домохозяев прилагаются). 1914 Показать все
План на участок культурно-показательного поля при с. Толстые Толстовской вол. Веневского у. 1918 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 6. Дело 635.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1406Толстые, с. вл.при р. Осетре.23станов. кварт.53253246Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Веневский уезд
С. Толстые и Прудицы11Пав. Ал. Евреинов146228
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
388. Толстые, село бывшее владельческое, при речке Осетре, дворов 58, жителей 444, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, школа, овчинный Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Толстое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46424Толстыедеревня54°29'с.ш.38°32'в.д.N-37-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46772000466д Толстыедеревня