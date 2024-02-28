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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1529Трофимовщина (Воскресенское), с. вл.при рч. Большой Атьме.3312184654693Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Саранский уезд
С. Трофимовщино с дер.11Ник. Евг. Кикин129272411
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
914. Трофимовщина (Воскресенское), село бывшее владельческое, при речке Б. Атьме, дворов 244, жителей 1640, волостное правление (уездный город в 33 верстах), 2 церкви пра Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Трофимовщина
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85798Трофимовщинасело54°31'45°14'N-38-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89640480101с Трофимовщинасело