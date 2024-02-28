село Трофимовщина, село Трофимовщина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Трофимовщина

Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1529Трофимовщина (Воскресенское), с. вл.при рч. Большой Атьме.3312184654693
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Саранский уезд
С. Трофимовщино с дер.11Ник. Евг. Кикин129272411

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Трофимовская волость
914. Трофимовщина (Воскресенское), село бывшее владельческое, при речке Б. Атьме, дворов 244, жителей 1640, волостное правление (уездный город в 33 верстах), 2 церкви пра Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Саранский уезд, Трофимовская волость
село Трофимовщина

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ромодановский район
85798Трофимовщинасело54°31'45°14'N-38-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ромодановский муниципальный район, Трофимовщинское сельское поселение
89640480101с Трофимовщинасело
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