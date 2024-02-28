село Юнны, село Юнны, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Юнны

Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1559Юнина (Юнлина), деревня.при рч. Базе.9034107353347Тп. — Мечетей 2. Мельница водяная. Пилка леса.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Измайловская волость
714. Юнина (Юнлина), деревня бывшая государственная, при речке Базе, дворов 65, жителей 863, 2 мечети

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Исмаиловская волость
25Юнна, д. на реч. Базе, на прос. дор., 2 мечети, мел., мануф. лав.8015234685626Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Илишевский район
221186Юннысело55°24'40"54°20'21"N-40-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Илишевский муниципальный район, Сельское поселение Юнновский сельсовет
80630478111с Юннысело
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