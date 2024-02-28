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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1559Юнина (Юнлина), деревня.при рч. Базе.9034107353347Тп. — Мечетей 2. Мельница водяная. Пилка леса.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
714. Юнина (Юнлина), деревня бывшая государственная, при речке Базе, дворов 65, жителей 863, 2 мечети
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
25Юнна, д. на реч. Базе, на прос. дор., 2 мечети, мел., мануф. лав.8015234685626Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
221186Юннысело55°24'40"54°20'21"N-40-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80630478111с Юннысело