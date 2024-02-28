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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3328Усть-Бугалыш, дер.при рч. Бугалыше.354562237303Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1099. Усть-Бугалыш, деревня бывшая государственная, при речке Бугалыше, дворов 106, жителей 540, мечеть
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
15) д. Усть-Бугалыш, на р. Бугалыше, мечеть, распл.Уст-Бугалышское общество191472470Вотчинники и припущенники МагометанеТатары4017
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89284Усть-Бугалышдеревня56°18'с.ш.57°52'в.д.O-40-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65713000301д Усть-Бугалышдеревня