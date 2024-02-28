село Сурты, село Сурты, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Сурты

Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по ходатайству жителей села Михайловского Петриковской волости Царевококшайского уезда о прекращении в их селении виноторговли. 1904 г. // Гос. архив Республики Тата Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2334Суртова, д. каз.при рч. Манаге.18238103124
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Петриковская волость
1238. Суртово (Михайловское, Сурты), село бывшее государственное, при речке Манаге, дворов 45, жителей 233, церковь православная, школа

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Петриковская волость
о. Михайловское, Петриковскойсм. с. Сурты.
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с. Сурты (Михайловское), Петриковскойрусские212
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Медведевский район
199837Суртысело56°42'48°11'O-39-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район, Русско-Кукморское сельское поселение
88628440111с Суртысело
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