- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Дело по ходатайству жителей села Михайловского Петриковской волости Царевококшайского уезда о прекращении в их селении виноторговли. 1904 г. // Гос. архив Республики Тата Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2334Суртова, д. каз.при рч. Манаге.18238103124Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1238. Суртово (Михайловское, Сурты), село бывшее государственное, при речке Манаге, дворов 45, жителей 233, церковь православная, школа
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
о. Михайловское, Петриковскойсм. с. Сурты.Показать скан
с. Сурты (Михайловское), Петриковскойрусские212Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
199837Суртысело56°42'48°11'O-39-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88628440111с Суртысело