деревня Воробина, деревня Воробина, Сухобузимская волость, Красноярский уезд (на 1911) — Familio

Воробина

Сухобузимская волость, Красноярский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Красноярского края

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Сухобузимской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
88Воробина, д. каз.при рч. Большом Бузиме.615177433339Часовня православная 1.
Показать скан

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Сухобузимская волость
1656Воробина, д., на р. Большом Бузиме; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; хлеб.-з. маг.1463683215
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close