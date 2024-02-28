деревня Мяшкучяй, деревня Мяшкучяй, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Мяшкучяй

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Кронская волость
Мишкуци, ф. (Богуцкого), р. Лапойня, жит. 16 (6 м. 10 ж.), дес. 117, у. гор. 61 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Кошедары 25 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kruonio seniūnija
Meškučių k.
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